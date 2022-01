“Apple iPhone SE 2021 krijgt zelfde uiterlijk maar met 5G”

De iPhone SE is een geliefd model, relatief voordelig ook, en daarom is het niet gek dat Apple aan een opvolger werkt. Maar volgens geruchten is Apple echter niet van plan enorm veel tijd in het toestel te steken.

Het duurde tot iPhone OS-versie 3.0 voordat de iPhone copy-paste kreeg, ruim 2 jaar na de lancering van de eerste iPhone. Apple is deze techniek niet verleerd want 2 jaar na de lancering van de iPhone SE 2020 doen ze precies hetzelfde. Men neme het ontwerp van de iPhone SE 2020, kopieert hem en plakt daar het label iPhone SE 2022 op. En door naar het volgende product!

Apple doet een Copy-Paste

Maar niet zo snel want onder de motorkap zijn er wel wat verschillen, aldus dit gerucht van @dylandkt. Zo beschikt de SE 2022 over 5G, mede mogelijk gemaakt door een recentere Apple A-processor. Eerder nog gingen er geruchten dat de iPhone SE 2022 qua uiterlijk meer op de iPhone XR/11 zou lijken, maar die plannen bleken te ambitieus voor het conservatieve Apple. Verwacht een iPhone SE met een notch pas op z'n vroegst in 2024.

Hole Punch-camera voor iPhone 14 Pro

Dezelfde Dylan, zelfbenoemd Apple-analist bevestigt verder het gerucht dat de iPhone 14 Pro en Pro Max een hole punch-camera krijgen. Deze geruchten gaan al langer en worden nu uit verschillende hoeken gemeld. Naar verwachting verhuist Apple enkele Face ID-onderdelen onder het beeldscherm zonder in te boeten op betrouwbaarheid en snelheid.