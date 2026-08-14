Nieuwe huisstijl maakt NieuweMobiel.NL rustiger aan de ogen

Na tien jaar gaat het logo uit 2016 met pensioen: NieuweMobiel.NL neemt een nieuwe huisstijl in gebruik, met een nieuw woordmerk, een nieuw kleurenpalet en een rustiger jasje voor de hele website. De indeling van de site zelf vernieuwden we begin 2025 al; dit is de laag daarbovenop. Wat er veranderd is, welke keuzes daarachter zitten en wat je er als bezoeker aan hebt, lees je hier.

In het kort Het logo uit 2016 maakt na tien jaar plaats voor de naam voluit, met een terracotta notificatiestip

De stip landt bij het openen van de site met een korte animatie: één keer per bezoek, zonder cookies en zonder de pagina te verschuiven

Nieuw kleurenpalet rond teal-groen met een rustige, warmgrijze achtergrond; alle combinaties zijn op leesbaarheid doorgemeten

Verder staat vrijwel alles gewoon op z'n vertrouwde plek

De grootste verandering is het logo. Het icoontje uit 2016 gaat met pensioen; vanaf nu schrijven we onze naam voluit, in stevige letters: zwart op een lichte achtergrond, wit in de donkere modus. Rechtsboven staat een terracotta stip met een witte ring, en wie ooit een smartphone heeft vastgehouden herkent hem meteen: het is de notificatiestip.

Het nieuwe woordmerk, in lichte en donkere modus

Wij zijn de melding

Die stip is geen versiering maar een samenvatting van waar we voor bestaan. Op je telefoon betekent hij "er is iets nieuws", en dat is precies waarvoor je hier komt: nieuwe toestellen, nieuwe deals, nieuwe prijzen. Wij zijn de melding. De witte ring om de stip is trouwens ook een keuze en geen opsmuk: daardoor blijft hij leesbaar op elke achtergrond, van wit tot onze eigen groentinten.

Rustiger voor je ogen

Onze hoofdkleur is voortaan een diep teal-groen, met een helderder tintje voor accenten en warme steunkleuren in terracotta en oker. De achtergrond is niet langer hard wit maar een warme, licht grijze tint. Dat oogt niet alleen vriendelijker, het kijkt ook rustiger weg als je 's avonds nog even abonnementen ligt te vergelijken.

De vernieuwde homepage

Alle kleurcombinaties zijn doorgemeten op contrast volgens de toegankelijkheidsnormen, zodat tekst overal goed leesbaar blijft. De koppen staan vanaf nu in Space Grotesk, de lopende tekst in Inter, twee lettertypen die juist op kleine schermen prettig lezen.

De details

In je browsertab vind je voortaan onze N met diezelfde stip, gevat in een prijsstickertje met een gekartelde rand. Dat stickertje is geen toeval: prijzen vergelijken is wat we in de kern doen, dus ons merkteken mag er gerust uitzien als het stickertje waarop de scherpste prijs staat. Zo vind je ons bovendien snel terug tussen twintig openstaande tabbladen.

De prijssticker: ons nieuwe merkteken

En wie goed oplet ziet de stip bij binnenkomst op de site één keer landen en twee keer zacht opgloeien, zoals de notificatie-led van vroeger. Daarna houdt hij zich stil. Die animatie speelt één keer per bezoek, gebruikt daarvoor geen cookies, verschuift niets aan de pagina en blijft uit als je systeem om minder beweging vraagt.

Wat er niet verandert

Verder staat vrijwel alles gewoon op z'n vertrouwde plek. De indeling van de site, die we begin 2025 vernieuwden, blijft zoals hij is; wat je nu ziet is de laag eroverheen. Ons motto blijft zoeken + vergelijken = vinden, en ons advies blijft eerlijk, ook als dat advies is om een toestel niet te kopen. Zie je iets geks, of vind je er iets van? Laat het ons weten. Dat vroegen we in 2016 ook, en daar hebben we nog altijd geen spijt van.

Noot voor de redactie: de nieuwe logo's zijn samen met een boilerplate en de feiten over NieuweMobiel.NL te vinden op onze perspagina.