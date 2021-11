OnePlus komt met speciale Pac-Man-uitvoering van Nord 2

OnePlus komt met een speciale uitvoering van de Nord 2 dat gebaseerd is op het klassieke spel PacMan. Zo is het uiterlijk voorzien van lichtgevende inkt en bevat de interface diverse kenmerken van het iconische spel.

Pac-man, wie is er niet groot mee geworden? Maar voordat we wegzinken in nostalgia eerst wat meer over deze speciale samenwerking tussen OnePlus en Bandai Namco. Dit laatste ken je beter als de uitgever van Pac-Man. Het spel waarbij een smiley alle bolletjes moet opeten en intussen allerlei spoken moet ontwijken. 41 jaar na het uitkomen van het spel is daar nu de OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition.

Het gaat om een Nord 2 met 12GB aan RAM en 256GB aan opslag maar met enkele speciale functies en natuurlijk een bijpassend uiterlijk. Belangrijkste daarvan is de achterkant met fosforescerend inkt. Hierdoor licht het toestel op in het donker waarna het bekende doolhof zichtbaar wordt. De inkt zit gevangen in een speciale laag wat tevens wat extra diepte geeft.

Prijs OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition

Ook in de interface vinden we enkele verwijzingen naar Pac-Man. Zo vind je er enkele games, zijn er challenges te vinden en mag je op zoek naar verborgen content. Genoeg om je urenlang zoet mee te houden. De prijs van de Nord 2 Pac-Man Edition bedraagt € 529 en zal binnenkort verkrijgbaar zijn.