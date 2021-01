Eerst beeld verschenen van kleine Sony Xperia Compact

We wisten dat Sony er mee bezig was maar nu hebben we dan voor het eerst beeld van deze Sony Xperia Compact. De hergeboorte van de Compact-lijn is zoals verwacht klein maar kent ook enkele verrassingen.

Te beginnen met de olifant in kamer; de notch. Niet echt modern meer, overbodig kun je haast zeggen. Maar misschien vond Sony het onvermijdelijk omdat de Xperia Compact slechts een 5,5 inch scherm heeft. Een schermgat zou dan relatief meer ruimte in beslag nemen. Ruimte die je op zo'n klein scherm niet kunt missen.

Render van de Sony Xperia Compact

De echte reden laat misschien niet lang meer op zich wachten. De lancering van deze Xperia Compact staat gepland in de eerste helft van 2021 en mogelijk al in februari. We merken dus mogelijk al snel of deze render van Steve Hemmerstoffer, beter bekend als @onleaks, kloppen of niet. Een kleine Android-telefoon zou een prima concurrent zijn voor de iPhone 12 mini, vooral als hij over high-end specificaties beschikt.

High-end or not to high-end

Dat laatste lijkt niet voor de hand te liggen. Achterop vinden we namelijk 'slechts' 2 camera's, vermoedelijk maximaal 13MP in resolutie. En ook de relatief dikke schermranden verraden een niet echt high-end karakter. Compacte telefoons krijgen veel aandacht maar ze verkopen lang niet zo goed als grotere telefoons. Van de iPhone 12 mini weten we dat hij veel minder goed verkoopt dan de iPhone 12 en zelfs de iPhone 12 Pro en Pro Max.