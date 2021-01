Groot lek toont 3 ‘nieuwe’ Motorola Moto-telefoons

Motorola begint het jaar met een drietal nieuwe Moto-telefoons. Daar lijkt het tenminste op. Via een niet eerder bekende bron duiken namelijk maar liefst 3 nieuwe modellen op; de Moto G Power 2021, G Play 2021 en G Stylus 2021. Maar hebben we ze niet eerder gezien?

Renders van deze 3 nieuwe Moto-modellen bereiken ons via Nils Ahrensmeier. Deze 17-jarige Duitser heeft op de één of andere manier afbeeldingen bemachtigd van de Moto G Power 2021, Moto G Play 2021 en Moto G Stylus 2021. En niet alleen afbeeldingen, hij weet ook diverse specificaties.

Motorola Moto G Stylus 2021

Nils' eerste post gaat over de Moto G Stylus 2021. Hij denkt dat dit toestel ergens in april aangekondigd gaat worden. Verdere specs ontbreken behalve datgeen wat zichtbaar is op de afbeelding. We zien 4 camera's achterop met 1 voorop in een schermgat. Een vingerafdrukscanner is niet zichtbaar maar mogelijk zit die in het scherm. Wat ook niet zichtbaar is is de stylus die ongetwijfeld onderin het toestel zit.

De Moto G Stylus 2021

Motorola Moto G Play 2021

De Moto G Play 2021 is een bekende van ons. Het is namelijk de reeds aangekondigde Moto E7 Plus maar dan voor de Amerikaanse markt. Een 6,5 inch groot toestel met 13MP hoofdcamera en 5000mAh grote batterij.

De Moto G Play 2021

Motorola Moto G Power 2021

Ook de Moto G Power 2021 hebben we eerder voorbij zien komen. Het waren de schetsen van @onleaks die hem destijds de 'G10 Play' noemde. Deze krachtpatser wordt aangedreven door een Snapdragon 662-processor met 3 of 4GB aan werkgeheugen en respectievelijk 32 of 64GB aan opslaggeheugen. De batterij telt een keurige maar niet overdreven grote 4850 mAh. Hiermee blijven we in verwarring achter waaraan dit toestel de naam 'Power' aan verdient.

Moto G Power 2021

Wanneer bovenstaande modellen exact worden aangekondigd, voor welke prijs ze in de winkel liggen en of er een wereldwijde lancering volgt is allemaal nog onbekend. We houden het voor je in de gaten.

Ontvang een e-mail wanneer de Moto G Stylus 2021 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de Moto G Play 2021 verkrijgbaar is E-mail