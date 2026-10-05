Fitbit Edge gelekt: fitnesstracker met scherm, gps en week accu

Android Headlines heeft de eerste persafbeeldingen van de Fitbit Edge gelekt. Deze fitnesstracker krijgt een klein, smal scherm en lijkt daardoor ideaal voor de kleine pols.

In het kort Gelekt : Android Headlines toont persafbeeldingen van de Fitbit Edge in Canyon-zalmroze, Olive-groen en Obsidian-zwart

Specificaties : Ingebouwde gps, Google Maps, meldingen en 7 dagen accu, maar geen 4G

Prijs : Android Headlines verwacht 149 tot 199 dollar, meer dan de Fitbit Air en de Charge 6

En toch is het niet voor het eerst dat we de slanke Fitbit Edge zien. Google was hem zelf vergeten uit een promotieplaatje bij de aankondiging van de Pixel 11-serie te verwijderen. Het was tot nu toe wachten totdat Google deze Fitbit Edge zou aankondigen. Een officiële aankondiging is er nog altijd niet.

Google kleurt de Fitbit Edge mee met de Pixel 11 Pro

Kleuren afgestemd op de Pixel 11 Pro

De Edge lijkt de spirituele opvolger van de Charge 6 uit 2023, al vond Google het wel nodig hem een andere naam te geven. De Fitbit Edge krijgt een gouden kastkleur met zalmroze bandje. Die kleur komt ons bekend voor, want ook de Google Pixel 11 Pro is in deze Canyon-uitvoering verkrijgbaar. Google stemt de kleuren dus af op de 11 Pro-modellen. En dus is het niet gek dat er ook afbeeldingen van een olijfgroene en obsidiaanzwarte Fitbit Edge verschenen.

Fitbit Edge krijgt gps, Google Maps en een week accu

Volgens een eveneens gelekt specificatielijstje krijgt de fitnesstracker geen 4G: hij verbindt via Bluetooth met je telefoon. Wel heeft de Edge ingebouwde gps en een hoogtemeter, dus om een route vast te leggen hoeft je telefoon niet mee. Verder noemt het lijstje ondersteuning voor Google Maps, meldingen van je telefoon, automatische workoutherkenning en 7 dagen op een lading. De Edge werkt met Android én iPhone en is ontworpen om volledig met Google Health samen te werken.

Prijs en verwachte aankondiging

We hadden verwacht dat het apparaat allang officieel zou zijn. Google neemt dus de tijd. Te laat is het nog niet: wij verwachten dat een aankondiging snel volgt.

Qua prijs zou een plek tussen de huidige Air (109 euro) en de Charge 6 (137 euro) logisch zijn. Aannemelijk is dat alleen niet. Android Headlines rekent op een prijs tussen 149 en 199 dollar en Google verhoogt zijn prijzen de laatste tijd flink: de Pixel 11 kost 999 euro, 100 euro meer dan de Pixel 10. Begin oktober ging bovendien de Pixel 10a in de Amerikaanse Google Store zonder aankondiging van 499 naar 599 dollar. Houd er dus rekening mee dat de Edge duurder wordt dan zijn voorgangers.

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