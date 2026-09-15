Net aangekondigde Samsung Galaxy A18 4G is vooral bedoeld voor Samsung, niet voor jou

Samsung heeft de Galaxy A18 4G officieel aangekondigd, zijn nieuwe instapmodel voor wie geen 5G nodig heeft. Het toestel lijkt sprekend op zijn voorganger, maar de prijs doet dat niet: €279 voor 4GB werkgeheugen en 128GB opslag. Wat je daarvoor krijgt, en vooral wat niet, lees je hier.

In het kort Nieuwe chip : De Galaxy A18 4G krijgt de nieuwe Exynos 1610 in plaats van de MediaTek Helio G99 van zijn voorganger

Verder bekend : 6,7 inch Super AMOLED (90Hz), 50MP hoofdcamera, 5000 mAh met 25W laden, IP64 en zes jaar updates

Prijs : €279 voor 4GB/128GB, €80 meer dan de introductieprijs van de Galaxy A17 4G; direct te bestellen, tijdelijk met €70 korting

De Galaxy A18 4G is de opvolger van de Galaxy A17 4G en dat is hem aan te zien. Het 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz is hetzelfde, inclusief de ouderwetse inkeping in het scherm voor de 13MP selfiecamera. Ook de accu van 5000 mAh met 25W snelladen is ongewijzigd: in een half uur zit hij weer op de helft. Achterop zit opnieuw een drievoudige camera met een 50MP hoofdcamera, een 5MP ultragroothoeklens en een 2MP macrocamera.

Dezelfde camera's als vorig jaar

Van MediaTek naar eigen Exynos

Het grootste verschil zit binnenin. Waar de A17 4G nog een MediaTek Helio G99 had, kiest Samsung nu voor een chip uit eigen huis: de Exynos 1610. Dat is een nieuwe processor die Samsung tot nu toe nergens anders gebruikt. Veel snelheidswinst hoef je niet te verwachten; het is en blijft een chip voor de basistaken, zoals appen, browsen en video kijken. Video's filmen kan nog altijd maximaal in Full HD, 4K blijft voorbehouden aan de duurdere Galaxy-modellen.

Die processorwissel is vooral gunstig voor Samsung zelf. Het geld dat eerst naar concurrent MediaTek ging, houdt het bedrijf nu in eigen zak. Als koper merk je daar weinig van, behalve dan dat de prijs er niet lager van is geworden.

Met IP64 is de Galaxy A18 4G nu volledig stofbestendig

Verder is de bescherming tegen stof en water verbeterd van IP54 naar IP64. In de praktijk betekent dat: volledig stofdicht, maar nog altijd alleen bestand tegen spatwater. Onder de kraan houden blijft dus een slecht idee. De A18 4G krijgt volgens Samsung zes Android-versies en zes jaar beveiligingsupdates. Dat is voor een instapmodel nog altijd uitzonderlijk goed; de meeste concurrenten in deze prijsklasse komen niet verder dan twee of drie updates. Samsung voegt daar Circle to Search en Gemini aan toe, al zijn dat functies die je op vrijwel iedere moderne Android-telefoon terugvindt. De echte Galaxy AI-functies van de duurdere modellen ontbreken.

One UI 9 is het echte nieuws

Het toestel draait uit de doos op Android 17 met One UI 9.0. Dat is opvallend, want voor de Galaxy S26-serie is One UI 9 nog niet eens volledig uitgerold. Samsung liet begin september pas weten dat de definitieve versie binnenkort volgt, na maanden van bètaversies. Wie het nieuwste vlaggenschip kocht, wacht dus nog terwijl een van de goedkoopste Galaxy-toestellen de software gewoon in de doos meekrijgt. Zo loop je als koper van een instapmodel voor één keer voorop.

Verwacht de Galaxy A18 4G in de kleuren wit, lichtblauw en zwart

Hetzelfde toestel, €80 duurder

De Galaxy A18 4G komt in het zwart, wit en lichtblauw en is er in één uitvoering: 4GB werkgeheugen en 128GB opslag, uitbreidbaar met een geheugenkaart. De adviesprijs bedraagt €279 en dat is een stevige stap omhoog. De A17 4G ging vorig jaar voor €199 van start. Dat is een prijsstijging van veertig procent voor vrijwel hetzelfde toestel. De 5G-versie van de A17 kostte bij introductie zelfs minder dan wat Samsung nu voor een 4G-toestel vraagt.

Samsung geeft geen reden voor die hogere prijs, maar de verklaring ligt voor de hand: de sterk gestegen geheugenprijzen. Die raken juist de goedkoopste telefoons het hardst, omdat het geheugen daar een groot deel van de kostprijs uitmaakt. Alleen is Samsung hier geen slachtoffer maar een van de grootste geheugenfabrikanten ter wereld. Het bedrijf verdient dus twee keer aan de duurdere chips: eerst als leverancier en nu nog eens via de hogere prijs van zijn eigen telefoons.

Voor jou als koper maakt de reden weinig uit. Je betaalt €80 meer voor een nieuwe processor, een iets betere stofbescherming en updates die een jaar langer doorlopen dan bij de voorganger die nu in de winkel ligt.

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Is de A18 4G de moeite waard?

De Galaxy A18 4G is in Nederland direct te bestellen voor een bedrag van €279. Tijdelijk krijg je €70 introductiekorting en dan kom je uit op €209. Zelfs dan is er binnen Samsungs eigen aanbod nog een betere koop: de Galaxy A17 5G kost momenteel €185 en heeft, zoals de naam al zegt, wél 5G. Verder krijg je grotendeels hetzelfde toestel: hetzelfde scherm, dezelfde accu, dezelfde camera's en eveneens zes jaar updates. Wil je per se 4G, dan is de A17 4G nog altijd ruim goedkoper. De A18 4G is dus vooral een toestel voor wie per se het nieuwste modelnummer wil, of voor wie de korting tegenkomt en niets om 5G geeft.