Samsung geeft Galaxy A08 de 6000 mAh-accu van de A07 5G

Samsung heeft stilletjes de Galaxy A08 onthuld. Het 4G-instapmodel krijgt de 6000 mAh grote accu die de A07 5G al had, plus een behuizing die beter bestand is tegen stof.

In het kort Accu : De Galaxy A08 krijgt 6000 mAh, tegenover 5000 mAh in de A07 4G; de A07 5G had die capaciteit al

Verder vrijwel gelijk : stofdichte IP64-behuizing is nieuw, scherm, camera's en (volgens leaks) de Helio G99-chip blijven hetzelfde

Prijs en Nederland : In Oekraïne kost de 128GB-uitvoering 10.699 hryvnia (zo'n 210 euro); of hij naar Nederland komt is onzeker, de A07 kwam hier ook niet officieel uit

Aan de buitenkant is de Galaxy A08 nauwelijks van de A07 te onderscheiden.

Komt de Galaxy A08 naar Nederland?

De Galaxy A08 met typenummer SM-A085F verscheen op de website van Samsung Oekraïne. Of het toestel ook naar Nederland komt is nog maar de vraag. Samsung zal dan eerst een 5G-versie van de A08 moeten uitbrengen. Telefoons zonder 5G worden hier nauwelijks meer verkocht. Maar ook dan is het onzeker of we hem hier gaan aantreffen: de A07 5G kwam hier immers ook niet officieel uit.

Wat is er nieuw ten opzichte van de Galaxy A07?

Veel nieuws brengt de Galaxy A08 ons trouwens niet. De grotere accu (6000 tegenover 5000 mAh) is vooral nieuw voor het 4G-instapmodel: de Galaxy A07 5G had die 6000 mAh al. Daarnaast is de behuizing nu stofdicht (IP64 tegenover IP54 eerder). Veel is dus hetzelfde gebleven waaronder het HD-scherm, de 50+2MP-camera achterop en de 8MP-selfiecamera.

Welke chip erin zit, zegt Samsung niet: de productpagina noemt alleen een octacore-processor op 2,2 en 2,0 GHz. Volgens eerdere leaks is dat dezelfde MediaTek Helio G99 als in de A07. Verder laadt de accu volgens retailervermeldingen met 25W en kies je uit 64, 128 of 256GB opslag (uitbreidbaar via microSD tot 2TB). Samsung belooft zes jaar Android-updates. Dat laatste is in deze prijsklasse nog altijd het sterkste koopargument.

De A08 beschikt over LPDDR5X-geheugen met RAM Plus-ondersteuning

Waarvan we ook hopen dat hij hetzelfde is, is de prijs. De Galaxy A07 kwam in Nederland niet officieel uit, dus een Nederlands prijspunt om tegen af te zetten is er niet. Samsung Oekraïne vraagt 10.699 hryvnia voor de uitvoering met 128GB, omgerekend zo'n 210 euro inclusief btw. Samsung heeft de laatste tijd nogal de neiging zijn prijzen te verhogen vanwege de gestegen kosten van geheugenchips. Wrang detail: Samsung is zelf een van de grootste geheugenfabrikanten ter wereld, dus aan diezelfde duurdere chips verdient het ook. Bij een telefoon in deze prijsklasse telt ieder tientje.

We gaan voor je in de gaten houden of deze nieuwe Galaxy A08 ook hier uitkomt en zo ja voor welke prijs. Neem in de tussentijd rustig een kijkje bij de overige Galaxy A-modellen als je op zoek bent naar een voordelige instap-smartphone. Wil je voor minder geld wél 5G, kijk dan ook naar de Moto G-serie van Motorola of de Redmi-toestellen van Xiaomi, die rond de 150 euro al 5G bieden.

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