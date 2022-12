Oppo onthult met Find N2 en N2 Flip tweetal nieuwe foldables

Oppo heeft tijdens INNO DAY 2022 een tweetal nieuwe foldables aangekondigd. De Find N2 opent horizontaal als een boek terwijl de Find N2 Flip verticaal te openen is. Beide telefoons komen eerst in China op de markt maar moeten uiteindelijk ook elders uitkomen.

Dit is alweer de tweede generatie foldables van Oppo. De Find N2 volgt de Find N uit 2021 op. Het is een horizontaal te openen foldable, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 4. Behalve dat de Find N2 minder hoog is, en daardoor compacter is.

De Oppo Find N2 in de kleuren Cloud White, Plain Black en Pine Green

Compact of niet, binnenin zit toch een 7,1 inch groot beeldscherm. Deze heeft een resolutie van 1920 bij 1792 pixels en kent daardoor een relatief vierkante verhouding van 15:14. Buitenop de Find N2 past Oppo een 5,54 inch scherm toe met een FHD+ resolutie. Beide schermen hebben een maximale schermverversing van 120Hz maar alleen het binnenste scherm kan dat terugschroeven naar 1Hz.

Oppo Find N2

Door de iets kleinere voetafdruk weegt de Oppo Find N2 233 gram (lederen versie) en is daarmee lichter dan de 263 gram wegende Samsung Fold 4. Daar staat weer tegenover dat de Oppo niet waterdicht is. Ook is hij niet met een stylus te bedienen. Wel is de schermvouw minder zichtbaar en is de batterij veel sneller op te laden.

Oppo Find N2 Flip

Nieuw in het foldable-aanbod van Oppo is de Find N2 Flip. Deze verticaal te openen telefoon oogt als de directe concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 4. Meteen valt op dat het buitenste scherm van de N2 Flip veel groter is: 3,26 inch tegenover 1,1 inch van de Samsung.

En de Oppo Find N2 Flip in Black en Purple

Verschil tussen Oppo's beide foldables is de ingebouwde processor. Voor de Find N2 gebruikt Oppo een Snapdragon 8+ Gen 1 van Qualcomm terwijl in de Find N2 Flip een Dimensity 9000+ zit van MediaTek.

Wereldwijde lancering Find N2-serie

Werd de Oppo Find N nooit buiten China uitgebracht, van deze Find N2-serie wordt verwacht dat ze wel elders verkocht worden. Het is de bedoeling dat dit ergens begin 2023 zal gebeuren. Wil je er per se nu al één bezitten dan zul je naar China moeten. Daar zijn beide telefoons meteen verkrijgbaar. Exacte prijzen zijn nog niet bekend.

