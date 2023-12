Samsung Galaxy M15 met 6000mAh grote accu in de startblokken

Volgens geruchten bereidt Samsung een variant van de reeds aangekondigde Galaxy A15 voor maar dan met een 6000mAh grote batterij. Dit toestel zal als de Galaxy M15 uitgebracht worden. Maar wanneer is nog even de vraag.

Samsung brengt vaker toestellen uit in de M-serie met een gigantische batterij. De Galaxy M51 spant de kroon, met z'n 7000mAh grote accu. Maar als de geruchten van vandaag kloppen dan zit de Galaxy M15 daar niet ver vandaan, met z'n 6000mAh grote energiebron. Samsung zou hiervoor grotendeels de reeds aangekondigde Galaxy A15 gebruikt hebben.

Samsung Galaxy M15 ziet er mogelijk net zo uit als deze A15

En omdat beide telefoons elkaar specificaties grotendeels delen, en de A15 al is aangekondigd, weten we best veel van de M15. Zo verwachten we een 6.5 inch groot en 90Hz vloeiend scherm, een 50+5+2MP triple camera en een octa-core processor met maximaal 8GB aan werkgeheugen. Mogelijk komt het toestel uit in versies met 4G en 5G-ondersteuning.

Vier jaar aan OS-updates

Sammobile denkt daarnaast dat Samsung de Galaxy M15 gaat voorzien van vier jaar aan Android-updates. Mocht Samsung de A15 initieel uitbrengen met Android 14 dan wordt deze tot tenminste Android 18 ondersteund. We verwachten dit budget-toestel ergens in het eerste kwartaal van 2024.

