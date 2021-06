Verschenen Samsung Galaxy A03s krijgt vingerafdrukscanner

De eerste plaatjes zijn binnen van de Galaxy A03s van Samsung. Ze lijken ontzettend veel op die van diens voorganger; de Galaxy A02s. Op één ding na. Een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De Samsung Galaxy A03s belooft niet alleen qua uiterlijk een kopie te worden van de Galaxy A02s, ook de specificaties zijn nagenoeg hetzelfde. Zo is er een Infinity-V Display van 6,5 inch groot met achterop drievoudige camera van maximaal 13MP en een 5MP selfiecamera. Beide telefoons lijken als twee druppels water op elkaar.

Render van de Galaxy A03s mét vingerafdrukscanner

Dat geldt niet voor de zijkant. Daar vinden we bij de A03s namelijk een vingerafdrukscanner. Samsung plaatst die meestal op de achterkant, als ze hem tenminste niet in het scherm plaatsen. De Galaxy A03s belooft een voordelige telefoon te worden met een voor Samsung begrippen zeer lage prijs. De Galaxy A02s kostte na introductie 150 euro maar is inmiddels al voor 129 euro verkrijgbaar.

Galaxy A03s lancering

De Galaxy A0-serie is de voordelige en eenvoudigste Galaxy-serie die Samsung heeft. Het eerste model, de A01, werd eind 2019 aangekondigd maar was niet overal verkrijgbaar. De A02s kreeg wel een wereldwijde lancering. Het ligt dus in de verwachting dat de A03s straks ook wereldwijd verkrijgbaar is. Wanneer hij wordt aangekondigd is nog afwachten, daarover wist de bron nog niets te zeggen.