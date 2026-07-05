Deze pagina informeert je over RSS in het algemeen en de RSS-feeds die NieuweMobiel.NL gratis beschikbaar stelt.

Wat is RSS?

RSS is een internetstandaard om een gebruiker op de hoogte te houden van onder andere het laatste nieuws. Voordeel van deze standaard is dat een computerprogramma, zoals je browser, deze content kan interpreteren. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke scheiding tussen de kop van een artikel, een link en de tekst zelf.

Wat is een RSS feed?

We spreken van een RSS feed als een tekstbestand met deze opmaak op bepaalde tijden wordt ververst.

Wat kun je met RSS?

RSS leent zich zeer goed voor het uitwisselen van content. Een computer kan het tekstbestand opvragen, interpreteren en op een bepaalde manier aan de gebruiker presenteren.

Waar zijn de RSS-feeds van NieuweMobiel.NL?

NieuweMobiel.NL biedt verschillende RSS-feeds aan. Zo kan je jezelf 'abonneren' op de feeds die jouw interesse hebben. Je hoeft de onderstaande URL alleen maar in je RSS-reader te plakken om op de hoogte te blijven van het allerlaatste toestel nieuws!

Categorie Locatie Alles https://www.nieuwemobiel.nl/feed Telecomnieuws https://www.nieuwemobiel.nl/feed/telecom Telefoonnieuws https://www.nieuwemobiel.nl/feed/telefoons Geruchten https://www.nieuwemobiel.nl/feed/geruchten Dossiers https://www.nieuwemobiel.nl/feed/dossiers Tablets https://www.nieuwemobiel.nl/feed/tablets Wearables https://www.nieuwemobiel.nl/feed/wearables Opmerkelijk https://www.nieuwemobiel.nl/feed/opmerkelijk Artikelen https://www.nieuwemobiel.nl/feed/artikelen

Heb je nog vragen over de RSS-feeds van NieuweMobiel.NL?

Heb je ondanks de beschrijving hierboven nog vragen over de RSS-feeds van NieuweMobiel.NL of heb je goede tips of suggesties voor ons? Je bent altijd vrij ons een e-mail te sturen via tips nieuwemobiel.nl.