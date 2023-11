Ruim drie jaar na het uitkomen van de Fit 2 lijkt die eindelijk een opvolger te krijgen. Exclusieve beelden van deze Samsung Galaxy Fit 3 lekten groots uit en laten een veel groter scherm zien.

Beelden van de Galaxy Fit 3 bereikten ons via de website windowsreport.com. Ze laten een fitness tracker zien met een beduidend groter scherm dan op de Fit 2. Hierdoor lijkt de Galaxy Fit 3 meer op een smartwatch dan op een fitness tracker.

De aankomende Galaxy Fit 3 met groter scherm

Een groter scherm biedt ruimte voor meer informatie. Zo lezen we de stappenteller, hartslag en batterijpercentage in één oogopslag af. Naast een aanraakgevoelig scherm zien we rechts een enkele bedieningsknop en wat lijkt op een microfoon. Achterop zijn diverse sensoren geplaatst en, volgens de bron, een aansluiting om hem op te laden. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dat laatste draadloos.

Galaxy Fit 3 aankondiging

Voorlopig blijft nog het nodige onbekend. Specificaties zijn niet voorhanden en we leren uit de afbeeldingen ook niet of de bandjes te verwisselen zijn. Het afwachten is daarom op de officiële Fit 3 onthulling van Samsung. Dat gebeurt waarschijnlijk op z'n vroegst ergens in 2024.