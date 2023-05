POCO heeft er twee modellen bij in haar vlaggenschip F-serie; de F5 en F5 Pro. Beiden telefoons met een 6,67 inch groot beeldscherm en een 64MP triple camerasysteem. Grootste verschil tussen beiden is misschien nog wel de processorkeuze.

Is de POCO F5 voorzien van Qualcomm's nieuwste Snapdragon 7+ Gen 2 processor, de F5 Pro mag rekenen op een Snapdragon 8+ Gen 1. In dagelijks gebruik zal dat verschil niet meteen voelbaar zijn maar voor games zal die laatste beter uit de voeten kunnen.

POCO F5

Ander verschil is dat de POCO F5 Pro over een scherper beeldscherm beschikt. Het 6,67 inch DotDisplay draait hier een Quad HD+ resolutie van 3200 bij 1440 pixels terwijl het paneel op de F5 niet verder komt dan 2400 bij 1080 pixels. Dit resulteert in een Pixel Per Inch (PPI) van 526 tegenover 395. Vuistregels hierbij is, hoe hoger hoe scherper, al wordt beweert dat het menselijk oog scherpte boven een PPI van 300 niet meer kan onderscheiden.

Poco F5/F5 Pro prijs en verkrijgbaarheid

Verder zijn de verschillen tussen beide toestellen klein. Wel kan de F5 Pro draadloos opladen met maximaal 30W, iets wat bij de F5 alleen bedraad kan. In beide gevallen kan dat met maximaal 67W wat tegenwoordig best veel is.

POCO F5 Pro

Wij hebben de POCO F5 al gespot voor een bedrag van €479 maar dit betreft wel het model met 256GB aan opslaggeheugen. Er komt ook een versie met 128GB uit, die vermoedelijk lager in prijs zal zijn. Ditzelfde geldt voor de POCO F5 Pro, waarvan het 256 GB model een prijs heeft van €629. De verwachting is dat beide telefoons eind mei 2023 in de winkel liggen.