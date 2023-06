Plaatjes van de Asus Zenfone 10 duiken op voor z'n officiële onthulling op donderdag 29 juni. Het toestel lijkt sterk op z'n voorganger, met hetzelfde compacte scherm en dezelfde camera-indeling achterop.

En toch zijn er dingen om naar uit te kijken voor de Zenfone 10. Al was het maar de Snapdragon 8 Gen 2-processor die weer een tikkeltje krachtiger en sneller is dan de Snapdragon 8+ Gen 1 uit de Zenfone 9. Ook komt er een nieuwe kleur bij, te weten groen.

Asus Zenfone 10 in vijf kleuren

Net als vorig jaar krijgt de Zenfone 10 een 5,9 inch groot scherm met schermgat in de linker bovenhoek. De schermranden, met name onderaan, lijken wat kleiner, maar zijn nog altijd aanwezig. De dubbele cameraringen achterop blijven intact, met ieder gat een eigen camera. Ditmaal vermoedelijk voor een 200MP hoofdcamera en een niet nader gespecificeerde ultra-groothoekcamera. Dat betekent dat een aparte zoomlens nog altijd ontbreekt.

Flink grotere batterij

Opvallend is dat Asus de 3.5mm koptelefoonpoort terugbrengt. Die ontbrak nog op de Zenfone 9. Maar de verandering die wij het meeste kunnen waarderen is de flink grotere batterijcapaciteit. Die gaat van 4300 naar 5000mAh. Gelet op het schermformaat een aanzienlijke verbetering. Snelladen gaat met maximaal 67W wat ook niet onaardig is.

Asus kondigt de Zenfone 10 op donderdag 29 juni 2023 aan in tenminste vijf kleuren; zwart, blauw, groen, rood en wit. Prijzen zullen niet veel verschillen met die van de Zenfone 9.

