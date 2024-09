Dit is de eerste foto van de dunnere Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung werkt aan een dunnere versie van de Galaxy Z Fold 6 genaamd de Fold Special Edition. Deze moet later dit jaar in Zuid-Korea en China verschijnen maar beelden daarvan ontbraken tot nu toe. Android Headlines heeft echter de eerste beelden en die delen we graag met jou.

Samsung wordt momenteel links en rechts ingehaald door andere foldable-fabrikanten. Zowel qua ontwerp als verkoopaantallen. Zo erg zelfs dat Honor met haar Magic V2 meer book-style foldables verkocht dan Samsung. Vooral qua dikte moeten de Samsung foldables het ontgelden.

Eerste afbeelding van de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

En daarom werkt Samsung aan een dunnere Fold 6 in de vorm van de Fold Special Edition. Deze meet ingevouwen 10,6 millimeter dik, dat is anderhalve millimeter dunner dan de Z Fold 6. Iets wat goed te zien is op bovenstaande foto van Android Headlines.

200MP camera

Naast dunner past Samsung een nieuw camera-eiland toe. Deze bevat nog altijd drie verschillende camera's, maar steekt wat verder uit. Volgens geruchten beschikt één van die cameras over een 200MP sensor. De achterkant krijgt een brushed metal-look.

De initiële lancering zal naar verwachten alleen in China en Zuid-Korea plaatsvinden. Of Samsung ook plannen heeft om het toestel elders uit te brengen is nog onbekend. Een lancering in Europa en de VS zou wel logisch zijn gelet op de gunstige verkoopaantallen van de Fold- en Flip-modellen.