HMD Fusion officieel; dankzij Smart Outfits uit te breiden

HMD heeft voorafgaand aan de IFA-beurs in Berlijn de Fusion aangekondigd. Deze telefoon is aan te kleden met apart verkrijgbare of zelf te maken accessoires. Deze Smart Outfits kunnen functies aan het toestel toevoegen zoals draadloos opladen en een selfieflitser.

Echt modulair zouden we de HMD Fusion niet willen noemen maar je kunt wel functies uitbreiden met wat HMD 'Smart Outfits' noemt. Dankzij de POGO-pins achterop bevestig je accessoires waaronder robuuste hoesjes, een case met selfieflitser of een gaming controller.

De nieuw geïntroduceerde HMD Fusion

De HMD Fusion is grotendeels zelf uit elkaar te schroeven en daardoor zelf te repareren. HMD noemt dat Gen2-repareerbaarheid en we zagen het eerder ook bij de Skyline. Er zijn naast onderdelen ook handleidingen beschikbaar om de meest voorkomende problemen zelf te repareren.

Snapdragon 4 Gen 2

De Fusion is een redelijk eenvoudige telefoon met Snapdragon 4 Gen 2-processor. Qualcomm huisvest die in de onderste regionen van haar productportfolio. De camera achterop de Fusion telt een opvallend hoge resolutie van 108MP met een 2MP dieptecamera. Voorop zit een 50MP selfiecamera met vaste focus.

HMD lanceert de Fusion met Android 14 en belooft twee Android-upgrades en drie jaar aan beveiligingsupdates. Voor Android-begrippen is dat erg karig.

Smart Outfits

HMD nodigt iedereen uit om zelf Smart Outfits te maken. Je kunt de hiervoor benodigde toolkit downloaden op de website van HMD. Iedereen met een 3D-printer kan dan meteen aan de slag. De door HMD gemaakt outfits komen pas later dit jaar beschikbaar.

Enkele Smart Outfits: Fusion Outfits2, Flashly en Rugged

HMD Fusion in de winkel

HMD geeft de Fusion een adviesprijs van 269 euro waarvoor je 128GB aan opslag en 4GB aan RAM krijgt. We verwachten de HMD Fusion binnenkort in de winkels. Wanneer precies is onbekend, op moment van schrijven hebben we nog geen webwinkel gezien die het toestel opgenomen heeft, zelfs HMD niet.