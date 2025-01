Samsung Galaxy Ring krijgt twee extra formaten

Samsung brengt twee extra formaten uit voor haar draagbare slimme ring. Het gaat om de formaten 14 en 15, ideaal voor de wat grotere vingers. Hiermee komt het totaal aan formaten uit op 11 variërend van 5 tot 15. Daarnaast komt de ring in nog meer landen uit.

Samsung heeft een onverwacht succes te pakken met de Galaxy Ring. De draagbare accessoire houdt je gezondheid bij zoals hartslag, je nachtrust en stress-niveau. Vanaf februari kunnen ook grotere handen en meerdere landen een exemplaar bemachtigen.

Galaxy Ring met nieuwe Samsung Health-app

Met een prijs van momenteel €445 is de Samsung Galaxy Ring niet goedkoop. Maar wat scheelt is dat er geen maandelijks abonnement nodig is, zoals bij Oura wel is vereist. Het sierraad was al in 38 landen verkrijgbaar en daar komen binnenkort nog eens 15 landen bij.

15 extra landen

Het gaat om Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Griekenland, Cyprus, Israel, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Vietnam, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Mauritius en Zambia.

Verbeteringen Samsung Health

Daarnaast kondigt Samsung uitbreidingen aan voor de Samsung Health-app. Zo analyseert het samen met SmartThings je slaapkamer op temperatuur, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Al deze zaken hebben invloed op je nachtrust en verschijnen netjes in een verslag. Hiervoor is wel een luchtkwaliteitsensor nodig met SmartThings-ondersteuning.

Nieuwe slaapfuncties voor Samsung Health

Een andere verbetering is Sleep time guidance en een vernieuwde Mindfulness tracker. De eerste stelt voor wat de beste tijd is om naar bed te gaan op basis van je dagelijkse routine. De laatste probeert je juist beter klaar te stomen voor een goede nachtrust. Met ademhalingsoefeningen en meditatie.

Over de Galaxy Ring

De Galaxy Ring werd 10 juli 2024 aangekondigd en belandde in september van dat jaar in Nederland en België. De batterijduur bedraagt grofweg een week en bevat sensoren om de huidtemperatuur te meten, je hartslag, zuurstofsaturatie en om beweging te detecteren.

Koop de Ring en ontvang gratis de Sizing Kit

Gegevens worden gesynchroniseerd met Samsung Health waardoor een Android-smartphone een vereiste is. Wie bij Samsung een exemplaar koopt kan eerst een gratis sizing kit aanvragen om de maat te bepalen. Dat is aan te bevelen omdat het formaat van een reguliere "domme" ring niet altijd overeenkomt. De sensoren moeten namelijk goed contact maken met je vinger.