Steeds meer signalen dat Samsung Galaxy S25 duurder wordt

Slecht nieuws voor wie een model uit de aankomende Samsung Galaxy S25-serie op het oog heeft. Er zit helaas een prijsverhoging aan te komen, zo melden steeds meer bronnen.

Een reden voor de prijsstijging is makkelijk te vinden. Samsung heeft de Snapdragon 8 Elite-chip bij Qualcomm moeten inkopen omdat het zelf niet in staat bleek om de Exynos 2500-processor toe te passen. Die extra kosten worden nu doorberekend aan consumenten. Ook het extra werkgeheugen en een ongunstige wisselkoers pakken slecht uit voor de verwachtte verkoopprijs.

Hopelijk kunnen nieuwe Galaxy AI-functie de hogere prijs goed maken

Door dit alles worden zowel de Samsung Galaxy S25, als de S25+ en S25 Ultra vermoedelijk duurder dan vorig jaar. Bij het model van vorig jaar vroeg Samsung respectievelijk 899, 1149 en 1399 euro.

Lichte prijsstijging

Het gerucht van vandaag komt uit Zuid-Korea waar ook Samsung vandaan komt. De bron heeft het over een lichte prijsstijging al geeft dat nog geen uitsluitsel over hoe veel duurder. Het is allemaal tegen het zere been aan van Samsung die liever de prijzen gelijk had gehouden.

Wij ook Samsung, wij ook. Eerder nog verschenen Europese prijzen bij een Italiaanse retailer. Die lagen 70 tot 170 euro hoger dan bij de S24-familie. Dat noemen wij niet "licht". Of dit ook de daadwerkelijke prijzen zijn wordt 22 januari duidelijk wanneer Samsung de serie tijdens een Galaxy Unpacked aankondigt.

Galaxy AI to the rescue

Samsung zou de hogere prijs kunnen goedpraten met nieuwe Galaxy AI-functies. Momenteel zijn die nog gratis, maar wellicht moet op een later moment voor deze functionaliteit betaald worden. Door bij aanschaf van een exemplaar gratis toegang te beloven kan een deel van de pijn weggenomen worden.

Afbeelding: Substack Evan Blass