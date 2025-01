Honor introduceert Magic7 Pro voor Europese markt

Honor heeft de Magic7 Pro, die al sinds oktober 2024 in China verkrijgbaar was, nu ook in Europa uitgebracht. Het vlaggenschip komt met de nodige AI-functies waaronder Google Gemini. Wel verschilt het toestel op één belangrijk punt met de Chinese versie.

En dat is de batterij. Die meet met 5270 mAh weliswaar hoger dan gemiddeld, het is wel minder dan de Chinese versie die 5800 mAh groot is. Verder verschilt de Magic7 Pro gelukkig niet. Zo is daar een 6,8 inch groot en 5000 nits helder scherm met Dolby Vision-ondersteuning voor een extra kleurrijke beleving.

Honor Magic7 Pro met magische AI-functies

Voorop zit een 50MP camera met daarnaast een 3D-dieptecamera voor betrouwbare gezichtsontgrendeling. Dat maakt de uitsnede in het scherm wat breder dan je gewend bent. Het scherm wordt beschermd door Honor NanoCrystal Shield wat extra bestand tegen valschade is. Deze claim wordt gestaafd door het behalen van een 5-sterren score op de valtest van SGS. Gecombineerd met een IP68/69 water- en stofdichtheid maakt dat de Magic7 Pro tegen een stootje kan.

Honor Falcon Camera

Achterop bevinden zich een 50MP Honor Falcon Camera met variable f/1.4-2.0 lens met optische beeldstabilisatie. Samen met de Honor Image Engine en de nodige hulp van AI-functies levert dit rijkere, scherpere en kleurrijkere beelden op. Er is verder nog een 50MP ultra-groothoek met 122° lens een een 200MP telephoto camera met 3x optische zoom. De 1/1.4" sensor is zo groot dat je er tot 100x op digitaal kunt inzoomen.

Subwoofer

Honor heeft extra aandacht besteed aan het geluid. Dat beperkt zich niet alleen tot het toepassen van twee speakers voor stereo-geluid. Er is DTS:X Ultra-ondersteuning voor een ruimtelijk geluid en zelfs een subwoofer voor rijkere bass. Honor claimt hierdoor tot 10x meer geluid dan traditionele systemen.

Opladen van de 5270 mAh grote batterij kan bedraad met 100W en draadloos nu tot maar liefst 80W. Voor die eerste is een Honor SuperCharge-oplader vereist, en wordt meegeleverd. De Honor Wireless SuperCharge-oplader moet je wel apart aanschaffen.

Als eerste de Honor Magic7 Pro hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt Geef een geldig e-mailadres op! Verstuur

De Honor Magic7 Pro komt uit in drie kleuren; Lunar Shadow Grey, Black en Breeze Blue. Prijzen starten vanaf €1299,90 voor het model met 12+512GB aan opslag. Het model met 16GB+1TB lijkt exclusief voorbestemd voor de Chinese markt.