Garmin geeft ECG-app vrij voor Europese markt

Garmin heeft haar ECG-app vrijgegeven voor de Europese markt alsmede Australië. Samen met een geschikte Garmin smartwatch kunnen gebruikers hiermee het hartritme registreren en onregelmatigheden zoals atriumfibrilleren (afib) detecteren.

Garmin-smartwatches die hiermee overweg kunnen zijn de Venu 3 en fenix 8 modellen. Alle geschikte horloges vind je op garmin.com/ECG.



De app was al beschikbaar in de VS maar rolt nu naar meerdere landen uit. Met de app is het mogelijk om een 30-seconden durend hartfilmpje te maken. Hieruit kan automatisch onregelmatigheden zoals atriumfibrilleren herkend worden. De hartslagresultaten kunnen op het smartwatch en in de Garmin Connect companion-app bekeken worden. Je kunt ze zelfs delen met je arts, mocht dat nodig zijn.

Andere smartwatches met ECG

Garmin is niet uniek met het herkennen van Afib, de Apple Watch kan het al langer en Fitbit, Samsung en Google bieden ook smartwatches met ECG-functionaliteit en Afib-herkenning aan. Om dit te mogen is goedkeuring nodig en daardoor duurt het soms langer voordat het toegestaan is.