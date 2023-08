Xiaomi heeft aangekondigd wanneer het de Mix Fold 3 aankondigt. De oprichter en CEO van Xiaomi deed dat in een blogpost op X en plaatste daar meteen enkele foto's bij.

Lei Jun, de CEO van Xiaomi, omschrijft de Mix Fold 3 met drie woorden; "dun", "elegant" en "premium". Dat deed hij op X, voorheen Twitter. En als we de geplaatste afbeeldingen bekijken dan kunnen we daar in komen.

Het opvouwbare toestel oogt dun, al weten we niet hoe dun precies. Het is ook nog maar de vraag of de Fold 3 dunner is dan de eveneens binnenkort aan te kondigen Honor Magic V2. Die is ingeklapt met 9,9 millimeter momenteel de dunste foldable met deze vormgeving.

Enkele foto's van de Xiaomi Mix Fold 3 (klik voor groot)

Specificaties Xiaomi Mix Fold 3

Specificaties van de Mix Fold 3 weten we nog niet. Maar uit de afbeeldingen kunnen we afleiden dat het toestel beschikt over tenminste vier Leica-camera's. We zien verder drie verschillende uitvoeringen; een zwarte en gouden en nog een zwarte met een lederen textuur.

We hopen maandag 14 augustus 2023 meer te horen wanneer Xiaomi deze Mix Fold 3 officieel onthult. Een tijdstip hebben we helaas niet. Hopelijk brengt Xiaomi ditmaal de Mix Fold wel buiten China uit.