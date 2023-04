We weten al een poos dat Vivo werkt aan een opklapbare telefoon zoals de Flip4 van Samsung en de Find N2 Flip van Oppo. Hoe deze Vivo X Flip eruit komt te zien wisten we niet, tot nu dan, want we hebben een foto waar het toestel mogelijk op te zien is.

Vivo lijkt voor de Vivo X Flip te kiezen voor een relatief groot cover-scherm met een ronde cameramodule. Hoeveel camera's voorop zijn toegepast weten we nog niet zeker, maar mogelijk gaat het om een 50+12MP setup. Wie houdt er niet van katten? Vivo kiest voor sensoren van Sony. Het blauwe Carl Zeiss-logo lijkt te suggereren dat er een samenwerking is met de Duitse fabrikant. Mogelijk levert deze de lenzen. Binnenin zou nog een derde camera te vinden zijn; een 32MP exemplaar. Ook binnenin is een groots 6,8 inch scherm te vinden. Dat is 0,1 inch groter dan het vouwbare scherm van de Galaxy Z Flip 4. Wel deelt Vivo de Full HD-resolutie en de vloeiende 120Hz schermweergave. Flink meer accu Daar houden de gelijkenissen niet op want ook de Vivo X Flip wordt net als de Z Flip 4 aangedreven door een Snapdragon 8+ Gen 1 processor van Qualcomm. En ook de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Het gerucht gaat verder dat er binnenin een relatief grote 4300 mAh batterij te vinden is, aanzienlijk meer dan de 3700 mAh van de Samsung. Het wachten nu nog is op een lancering. Mogelijk duurt dat niet heel lang want de getoonde foto hierboven lijkt verdacht veel op een officiele marketingafbeelding. Die worden meestal pas vlak voor de lancering gemaakt om lekken te voorkomen. (via)