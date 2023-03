Samsung heeft zonder bombarie de Galaxy M54 wereldkundig gemaakt. Het toestel heeft net als z'n voorganger een 108MP camera maar beschikt ditmaal over optische beeldstabilisatie (OIS). Dit moet resulteren in flink scherpere opnames, iets waar het bij z'n voorganger nogal eens aan schortte.

Vergelijken we de Galaxy M54 verder met z'n voorganger de M53 dan valt op dat hij over een camera minder beschikt. Wakker liggen we daarvan niet; alleen de 2MP diepte-camera is verdwenen. Die rol kan ook vervult worden door het combineren van de 108MP groothoek, 8MP ultra-groothoek en 2MP macro camera. Optisch zoomen kan de Galaxy M54 nog altijd niet.

Maar ook daarvan liggen we niet wakker want met een 108MP grote sensor kun je digitaal ook best ver in zoomen zonder kwaliteitsverlies. Vooral omdat die nu de beschikking heeft over optische beeldstabilisatie waardoor beelden veel scherper zullen zijn, ook in het donker. Samsung past verder haar nieuwe stijl toe waarbij de camera-sensoren afzonderlijk op de achterkant liggen. Het ziet er fris en modern uit.

Gigantische 6000mAh batterij

Voorop de Samsung Galaxy M53 treffen we een 6,7 inch groot scherm aan met een kleurrijk AMOLED-paneel, en een vloeiende 120Hz weergave. Ook groot is de ingebouwde batterij van maar liefst 6000 mAh groot. Volgens Samsung is deze groot genoeg om vrijwel een hele dag onafgebroken video mee te bekijken. De batterij kan met 25W snel opgeladen worden.

Verkrijgbaarheid en prijs

Van een globale uitrol van de Samsung Galaxy M54 is nog geen sprake. Op moment van schrijven is de productpagina alleen nog in het Midden-Oosten online. Toch gaan we er vanuit dat ook de rest van de wereld binnenkort een exemplaar kan kopen. Immers ook de M53 5G kreeg een wereldwijde lancering. Vermoedelijk zal dat in twee kleuren gebeuren; Silver en Dark Blue. Prijzen zijn helaas nog niet bekend.