Er zijn foto's verschenen waarop de nog niet aangekondigde OnePlus Nord CE 3 te zien is. Het toestel krijgt een opmerkelijke achterkant met twee ronde camera-modules maar beschikt toch over drie verschillende camera's.

Eerder al lekten er specificaties uit van de Nord CE 3 die de codenaam 'Larry' draagt. Zou zo het toestel achterop een triple-camera-setup krijgen bestaande uit een 108, 2 en 2MP camera. Die hoofdcamera krijgt een eigen ronde uitsparing terwijl de andere 2MP camera's gezamenlijk in de tweede uitsparing daaronder zitten.

De achterzijde van de Nord CE 3 met z'n camera's

De achterzijde heeft een spiegelende afwerking en lijkt daardoor zeer gevoelig voor vingerafdrukken. De twee ronde camera uitsparingen vinden we in de linker bovenhoek en steken flink uit. Rechts daarvan zit een flitser. De bron heeft foto's van een groene uitvoering maar onduidelijk is of dat de enige kleur van de OnePlus Nord CE 3 is.

120Hz scherm, vingerafdrukscanner in powerknop

Uit andere foto's, die bij MySmartPrice verschenen, zien we een plat 6,7 inch groot scherm met vloeiende 120Hz weergave. Bovenin zit een punch-hole voor de 16MP selfiecamera.

De Nord CE 3 van de voor- en zijkant

Waar we geen beeld van krijgen is de binnenzijde. Maar daar vinden we naar verluidt een Snapdragon 695 processor met 5G-ondersteuning. Die chipset wordt gezelschap gehouden door 8 of 12GB aan werkgeheugen, tot maximaal 256GB aan opslaggeheugen en een 5000mAh grote batterij. Als de geruchten verder kloppen kan die laatste met 67W snel opgeladen worden.