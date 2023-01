Honor Magic5

Honor gaat na jarenlange afwezigheid weer naar het Mobile World Congress in Barcelona. De telefoonbeurs wordt traditiegetrouw gebruikt om nieuwe producten aan te kondigden. Honor heeft enkele 100MP telefoons in petto.

MWC 2023 wordt gehouden van maandag 27 februari tot en met donderdag 2 maart. Tijdens deze beurs heeft Honor zijn eigen stand, zo blijkt uit een vermelding op de website van de organisator. Mogelijk zal Honor hier de Magic5-serie aankondigden die al langer in het geruchtencircuit rond gaat.

Nog onbekende en onaangekondigde Honor-telefoon met 100MP camera

Recent vonden wij nog afbeeldingen van een nog onaangekondigde Honor-telefoon met achterop een 100 megapixel camera. Het design lijkt sterk op de bestaande Honor X8, behalve dat de flitser rechtsonder zit.

Magic 5-serie

Daarnaast worden de Magic 5, Magic 5 Pro en Magic 5 Ultra verwacht. In het geruchtencircuit wordt gesproken dat deze gehele serie gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 2. Verder horen we dat de Magic 5 Ultra beschikt over een 100x hybride zoom dankzij een periscooplens.

We zullen het persevent van Honor gaan volgen en berichten je graag zodra we meer weten.

(via)