HMD ‘Moon Knight’ belooft eerste “high-end” HMD-smartphone te worden

HMD heeft na het uitsluitend uitbrengen van Nokia-telefoon al enkele eigen telefoons op de markt gebracht. Alhoewel deze zeer verdienstelijk waren, ging het voornamelijk om instappers en mid-range modellen. Daar komt mogelijk verandering in want volgens berichten werkt HMD aan een vlaggenschip.

Bewijs daarvoor levert @smahsx_60 door te melden dat de HMD Moon Knight draait onder de Snapdragon 8s Gen 3-processor. Dat is weliswaar geen Snapdragon 8 Gen 4, maar de Qualcomm-chipset bevindt zich wel in de hoogste Snapdragon 8-serie.

Moon Knight zou een codenaam zijn, dus de uiteindelijke naam kan anders zijn. Het toestel krijgt volgens dezelfde bron een OLED-scherm met FHD+ resolutie en 144Hz weergave. Achterop zouden vier camera's te vinden zijn en de bron spreekt over POGO-pins. Dat wekt onze interesse.

POGO-pins

Deze contactpunten worden vaak voor smartwatches gebruikt om op te laden maar voor smartphones is dat ongebruikelijk. Daar zien we POGO-pins voornamelijk gebruikt worden om accessoires te bevestigen. De eerder aangekondigde HMD Fusion beschikte ook over POGO-pins voor de zogenaamde Smart Outfits.

Ook de HMD Fusion beschikt over POGO-pins

Wellicht dat de Moon Knight dus ook de beschikking krijgt over deze of wellicht eigen accessoires. Antwoord daarop krijgen we wellicht snel want de bron hoopt spoedig renders en meer specs te publiceren.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm kondigde de Snapdragon 8s Gen 3 in maart van 2024 aan als goedkopere variant van de Snapdragon 8 Gen 3 uit 2023. We treffen de chipset aan in de Motorola razr 50 Ultra, de realme GT6 en de Honor 200 Pro.