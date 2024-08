HMD Skyline nu ook in Blue Topaz verkrijgbaar

HMD brengt de in juli 2024 aangekondigde Skyline nu ook in Blue Topaz uit. Eerder was het toestel alleen in Neon Pink en Twisted Black verkrijgbaar. Daarnaast kondigde HMD een samenwerking aan met FC Barcelona.

De HMD Skyline in Blue Topaz is een goede aanvulling voor wie niet gecharmeerd is van de roze kleur maar wel wat meer kleur wil dan de zwarte versie.

De HMD Skyline is ook in Blue Topaz te koop

De blauwe HMD Skyline is vanaf 22 augustus verkrijgbaar via de website van HMD en zal later ongetwijfeld ook bij andere partners verkrijgbaar zijn. Prijzen blijven gelijk. Je krijgt nog steeds dezelfde 108MP cameratelefoon die je grotendeels zelf kunt repareren maar dan in een andere kleur.

Detox Mode, dat samen met de Skyline werd aangekondigd, laat nog even op zich wachten. Deze modus stelt je in staat om minder gestoord te worden door je smartphone. Destijds werd aangekondigd dat de functie in augustus uitgerold zou worden.

FC Barcelona

Naast een nieuwe kleur kondigde HMD ook een 3-jarige samenwerking aan met FC Barcelona. HMD mag zich vanaf nu Global Partner en Official Mobile Phone Partner van FC Barcelona noemen.