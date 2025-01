Eerste bewijs van bestaan robuuste Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Het zijn de speurneuzen van Android Authority die als eerste verwijzingen naar het toestel vonden. Niet alleen dat, ze achterhaalden ook door welke chipset het robuuste toestel met verwisselbare batterij wordt aangedreven. En die informatie stelt niet teleur.

Samsung kondigde in januari van 2024 de Samsung Galaxy XCover 7 aan. Net als andere XCover-modellen is het dat een MIL-STD-810H robuuste telefoon met verwisselbare accu. Erg krachtig zijn de telefoons doorgaans niet, en dat geldt ook voor de XCover 7 die door een MediaTek Dimensity 6100+ processor wordt aangedreven.

Gevonden verwijzing naar de "XCover7 Pro"

Voor de XCover 7 Pro gaat Samsung mogelijk voor een chipset van Qualcomm. Android Authority vond aanwijzingen voor de SM7635 wat het typenummer is van de Snapdragon 7s Gen 3. Qualcomm kondigde deze SoC in augustus van 2024 aan voor midrange telefoons.

Galaxy XCover 8 Pro?

Eind 2024 verscheen een gerucht over de batterij van de XCover 8 Pro. Onduidelijk is wat met dat toestel gebeuren zal, mogelijk betrof het een fout en gaat het om dezelfde telefoon als nu. Als dat waar is dan krijgt de 7 Pro een 4350 mAh grote batterij. Maar zeker zijn we daarover niet.

