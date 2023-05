Er is een render verschenen van een nog onaangekondigde Samsung smartwatch. Opvallend hieraan is de draaibare ring rondom het scherm, iets wat we sinds de Galaxy Watch 4 Classic niet meer gezien hebben. Kijken we hier naar de Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Aangezien de renders afkomstig zijn van @onleaks zou dat zomaar kunnen. Deze Fransman brengt vaker renders van onaangekondigde producten die achteraf accuraat blijken te zijn. Specificaties en zelfs de naam weet hij nog niet. Al denkt hij zelf dat dit de Galaxy Watch 6 Classic is.

Render vermeende Galaxy Watch 6 Classic

Samsung bracht sinds de Galaxy Watch 4 Classic geen smartwatch meer uit met een draaibare ring. Iets waar ze voorheen om geroemd werden en wat Samsung op veel kritiek is komen te staan. Blijkbaar was het bedrijf daar gevoelig voor want na een jaar afwezigheid komt daar weer een horloge met draairing. Is tenminste de verwachting aldus @onleaks die z'n plaatjes publiceerde op MySmartPrice.

Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic en Watch 6 Pro

Het ligt voor de hand dat Samsung momenteel hard werkt aan de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Pro. De opvolgers van respectievelijk de Watch 5 en Watch 5 Pro. Dat er nu gesproken wordt over een Galaxy Watch 6 Classic is opvallend want een Galaxy Watch 5 Classic kwam nooit uit.

Wellicht kijken we dus stiekem wel naar de Watch 6 Pro in plaats van de 6 Classic. Het denitieve antwoord horen we het tijdens Unpacked later dit jaar. Samsung combineert deze onthulling met die van de Fold5 en Flip5, zo is de gedachte.