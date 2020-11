Opvolger Nokia 9 PureView weer uitgesteld

Waar blijft de opvolger van de Nokia 9 PureView? Niet in 2020 zo blijkt uit een nieuw bericht. De lancering van de Nokia 10 PureView is verschoven naar de tweede helft van 2021.

Inmiddels is bekend dat de Nokia 9.1 PureView en 9.2 PureView gecanceld zijn. De opvolger van de Nokia 9 PureView wordt waarschijnlijk ook niet de 9.3 PureView maar de 10 PureView. En het zou ook veel uitgebreider vlaggenschip worden die dat hoger getal rechtvaardigt. Volgens de mensen van TechRadar komt hij pas in de tweede helft van 2021 uit.

Snapdragon 875

Die uitstel komt ditmaal om de nog aan te kondigen Snapdragon 875-processor te kunnen gebruiken. Die wordt 1 december aangekondigd. Met deze chipset kan de Nokia 10 PureView het beter opnemen tegen de concurrentie. Waarschijnlijk richt het toestel zich verder weer op tal van camera-functies. Bij de 9 PureView vielen die uiteindelijk wat tegen, ondanks de veelvoud van cameralenzen. Nokia werkt voor het toestel samen met Zeiss en Light. In de praktijk viel de penta-camera wat tegen. Zo was de camera-app traag, viel de zoomkwaliteit tegen en beschikte hij niet over een ultra-groothoeklens.

Vertraging

Niet alleen een opvolger van de PureView bleef uit, het totaal uitgebrachte Nokia-telefoons in 2020 is erg laag. Een duidelijke reden daarvoor is er niet maar mogelijk heeft het bedrijf veel last van COVID-19. Er zijn ook geruchten over geldproblemen. In augustus van 2020 kreeg HMD Global, de maker van Nokia-telefoons, een kapitaalinjectie van 230 miljoen dollar van Google en Qualcomm. De bedoeling is dat het hiermee tal van 5G-telefoons aan de man moet brengen. Al hoeven gezonde bedrijven natuurlijk geen geld op te halen bij leveranciers om te overleven.