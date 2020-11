Samsung werkt aan goedkopere Galaxy Note 20 FE

Na het succes van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) lijkt het nu de beurt om een dergelijk model in de Note 20-serie uit te brengen. Dat Samsung hier aan werkt blijkt uit een vermelding op haar eigen website. Los hiervan bereikt ons het bericht dat Samsung de productie van de overige Note 20-serie aan het terugschalen is.

Wellicht valt de verkoop van de Note 20 tegen. Wellicht is het succes van de Galaxy S20 FE groter dan verwacht. Misschien is het wel allebei. Hoe dan ook, er komt binnenkort een Note 20 FE op de markt, zoveel lijkt duidelijk. De bron van dit bericht is namelijk Samsung zelf.

Samsung website maakt zelf melding van de Note20 FE

Samsung Brazilië maakt namelijk melding van de Samsung Galaxy Note 20 FE en zegt dat hij beschikt over een 6,5 inch groot scherm en een camera met 3x optische zoom. De vermelding is inmiddels van de site verdwenen maar het internet vergeet nooit. De Note 20-serie bestaat momenteel uit de dure Note 20 Ultra, de Note 20 5G en een iets goedkopere Note 20 4G. Een Plus-variant ontbreekt dit jaar.

Tegenvallende verkoop Note 20

De komst van een Note 20 FE is misschien bittere noodzaak. Volgens een ander bericht heeft Samsung namelijk in oktober van 2020 maar 70% van de aantallen verkocht die het gehoopt had te verkopen. Als gevolg hiervan zou Samsung de productie hebben terug geschaald. Opvallend is dat de verkopen van het duurste Note 20-model, de Ultra, wel goed zijn. Het zou vooral de standaard Note 20 zijn die tegenvalt.

