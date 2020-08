Samsung Galaxy Z Fold 2 komt 1 september, kost €1999

Samsung heeft haar tweede Galaxy Fold weliswaar al getoond maar officieel aangekondigd is hij niet. Daar moet 1 september verandering in komen tijdens het Unpacked Part 2-evenement. Een prijs hebben we ook al; stevig zoals altijd maar wel lager dan de eerste generatie Fold.

Om met die prijs te beginnen. Volgens WinFuture bedraagt die 1999 euro. Uiteraard is die hoog maar hij is wel 100 euro goedkoper dan de originele Fold. Bovendien legt Samsung de prijs beneden de tweeduizend euro wat toch gezien kan worden als een psychologische prijsdaling. Hopelijk is dit het begin van een trend; almaar goedkoper wordende foldables.

Samsung pakt uit op 1 september

Vergelijken we de Galaxy Z Fold 2 met z'n voorganger dan vallen 2 dingen op. Zo krijgt de Fold 2 de helft minder opslaggeheugen. Al is 256 GB opslag nog altijd royaal te noemen, uitbreidbaar is het nog altijd niet. Wat verder opvalt is de camerakeuze. Binnenin verdwijnt de dubbele selfiecamera en achterop is de 16MP sensor ingeruild voor een 12MP exemplaar.

Fold 2 verbeteringen

Maar over het algemeen gaat de Fold2 er vooral op vooruit. Zo is er een groter scherm aan de buitenkant (6,2 tegen 4,6 inch), groter scherm binnenin (7,6 tegen 7,3 inch), een hogere verversingssnelheid van 120Hz, krachtiger processor en 5G-ondersteuning. Een ingebouwde S-Pen, waar eerder ook gesproken werd, ontbreekt. Die functie blijft exclusief toevertrouwd aan de Note-serie. Verwacht de Samsung Galaxy Z Fold 2 vlak na z'n lancering op 1 september in de winkel en vergeet niet een flinke zak geld mee te brengen.