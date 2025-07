Exclusief: Betaalbare Xiaomi Redmi 15C voor het eerst te zien in 4 kleuren

De komst van het toestel was al enige tijd bekend, maar nu hebben we voor het eerst ook een beeld van. De Redmi 15C van Xiaomi is nog voor z'n onthulling te zien in vier sprankelende kleuren; Moonlight Blue, Twilight Orange, Midnight Black en een groene variant.

Xiaomi staat op punt om de Redmi 15C aan te kondigen in een configuratie van 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslag en in vier verschillende kleuren. Van de blauwe variant hebben we momenteel de meeste afbeeldingen, die straks Moonlight Blue gaat heten.

Redmi 15C in Moonlight Blue

De Redmi 15C krijgt een totaal andere achterkant dan de Redmi 14C. Zo past Xiaomi geen ronde cameramodule toe maar een vierkante. Wel tellen we nog altijd twee camera's. Voorop zit de selfiecamera nog altijd in een inkeping, ook wel notch genoemd. Het gaat hier dus om een betaalbaar instapmodel, net als de Redmi 14C die voor €149 op de markt kwam.

Redmi 15C in vier verschillende kleuren

In totaal vonden we vier kleuren; zwart, blauw, rosé en groen. Maar het is niet ondenkbaar dat er meer kleuren volgen. Overigens kwam de Redmi 14C uit in slechts drie kleurtinten dus we gaan er qua kleur al op vooruit. Leuk detail; op de achterkant van het toestel staat handgeschreven "Redmi 15C". Dit maakt het wat persoonlijker.

Redmi 15C naast blauw ook in het zwart, rosé en groen

Onduidelijk is nog wanneer de lancering van de Xiaomi Redmi 15C exact volgt. Enkele dagen geleden ontving het toestel z'n certificering voor diverse markten waardoor een aankondiging aanstaande lijkt. Dit verhaal wordt wellicht snel vervolgd.