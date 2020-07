Motorola Moto G 5G met 6 camera’s gespot

Lenovo lijkt aan een goedkopere 5G-telefoon te werken in de Moto G-serie. Beelden van deze Moto G 5G verschenen onlangs en laten in totaal 6 camera's zien. 4 achterop en 2 voorop.

Beelden van de Motorola Moto G 5G verschenen op de Patreon-pagina van @evleaks. We krijgen naast de voor- en achterzijde ook een blik op de zijkant. Daarin lijkt de vingerafdrukscanner verwerkt te zitten.

Nieuwe 5G-telefoon van Motorola; de Moto G 5G

Motorola gebruikt de Moto G-serie de laatste tijd vooral voor scherp geprijsde mid-range modellen. Dat zou je niet meteen zeggen als je naar bovenstaande Moto G 5G kijkt. Met in totaal 6 camera's is hij ruim voorzien van beeldsensoren. De resolutie is wat te laag om te lezen waarvoor de vier verschillende sensoren voor gebruikt worden. Wel lezen we "48 megapixel" wat lijkt te bevestigen dat we hier met een mid-range telefoon van doen hebben.

Dubbele selfiecamera

Onze interesse wordt echter gewekt door de voorzijde. Daar zien we een tweetal schermgaten die bovendien relatief klein zijn uitgevoerd. Bij andere telefoons met dubbele selfiecamera's zien we vaak een pilvormig schermgat. Specificaties van de dubbele selfiecam ontbreken nog. Dat geldt niet voor de aanwezigheid van 5G. Z'n naam verklapt z'n belangrijkste functie. En daarmee is de processorkeuze beperkt. Mogelijk kiest Motorola net als bij de edge voor de Snapdragon 765G maar het is ook niet ondenkbaar dat het kiest voor een 5G-chip van MediaTek.