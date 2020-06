Samsung Galaxy Note 20+ krijgt nieuwe kleuren in Europa

Goed nieuws voor wie uitgekeken was op Cloud Blue, Cosmic Grey, Cosmic Black en Aura Blue waarin de Galaxy S20+ nu verkrijgbaar is. Binnenkort introduceert Samsung enkele nieuwe kleuren; Cloud White en Aura Red.

De nieuwe kleuruitvoeringen verschenen op de Hongaarse Samsung-site maar verwacht ze op den duur ook elders in Europa. Ze zijn zowel verkrijgbaar voor de Galaxy S20+ 4G als de S20+ 5G. Samsung introduceerde de Galaxy S20+ in februari van 2020. Hij was oorspronkelijk alleen verkrijgbaar in de kleuren Cloud Blue, Cosmic Grey en Cosmic Black.

S20+ nu ook in Cloud White en Aura Red

Enkele maanden later kondigde Samsung ook de donkerblauwe uitvoering Aura Blue aan. Die verscheen eerder al samen met Aura Red en Cloud Pink in Zuid-Korea. Dat is een strategie die Samsung wel vaker hanteert. Hierbij krijgen providers exclusief het recht om een kleuruitvoering te verkopen. Iets wat altijd goed doet in het aantal verkopen. Datzelfde lijkt nu ook voor enkele uitvoeringen van de S20+ te gebeuren. Zo zijn de nieuwe kleuren van de S20+ 5G in Hongarije niet rechtstreeks bij Samsung te koop maar via een exclusieve partner. Het zal dus nog even duren voordat alle nieuwe kleuren breed verkrijgbaar zijn.