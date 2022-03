Nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor getipt voor Samsung Galaxy Z Fold 4

Heel veel telefoons zijn er nog niet mee uitgerust; de Snapdragon 8 Gen 1. Het gros moet zelfs nog uitkomen. Toch werkt Qualcomm hard aan een opvolger; de Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Deze moet niet alleen de oververhittingsproblemen verhelpen maar ook de prestaties met de concurrentie gelijktrekken. En Samsung wil hem in de Fold 4.

Het gerucht dat de Galaxy Z Fold 4 gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 1 Plus komt van @UniverseIce. Deze insider heeft het vaker bij het juiste eind als het gaat om voorspellingen van nog onaangekondigde telefoons.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Dat Samsung's volgende opvouwbare telefoon de Snapdragon 8 Gen 1 Plus krijgt is opvallend. De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wordt nog door Samsung gemaakt maar de Snapdragon 8 Gen 1 Plus rolt mogelijk uit de fabriek van concurrent TSMC. Een exacte reden voor deze wisseling weten we niet. Beide fabrikanten gebruiken een 4 nm procédé maar 100% gelijk zijn ze niet. Qualcomm moet de Snapdragon 8 Gen 1 Plus overigens nog officieel aankondigen, wellicht horen we dan meer.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus vs Exynos 2200

Of alle Samsung Galaxy Z Fold 4-modellen een Snapdragon 8 Gen 1 Plus krijgen is nog maar de vraag. Samsung past ook haar eigen Exynos 2200-processor toe, voornamelijk in Europa. Het is algemeen bekend dat de Exynos-versie minder goed presteert dan de Qualcomm-tegenhanger. Tot groot ongenoegen van gebruikers.

In een recent verschenen benchmark werd zowel de Exynos 2200 als de Snapdragon 8 Gen 1 verslagen door de MediaTek Dimensity 9000. MediaTek staat juist bekend om haar relatief eenvoudige chipsets maar imponeert recent met indrukwekkende resultaten. Absolute koning van de mobiele chipsets is echter Apple's A Bionic-chipset; die is nog altijd niet ingehaald door de concurrentie.

Super UTG

Van de Z Fold 4 wordt verder verwacht dat hij beschikt over een nieuwe laag ultradun glas (UTG). Deze Super UTG-laag is naar verluidt steviger en daardoor beter bestand tegen gebruik met een stylus. De Galaxy Z Fold 3 werd nog uitgerust met een speciale versie van de S Pen waarvan de punt ingetrokken kan worden wanneer er teveel druk op uitgeoefend wordt.